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        Kasksız yakalanan motosikletli: Bana ceza yazmayın, alo desem 10 kask gelir

        DÜZCE'de, denetime kasksız yakalanan, "Bana ceza yazmayın.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:55
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        Kasksız yakalanan motosikletli: Bana ceza yazmayın, alo desem 10 kask gelir
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        DÜZCE'de, denetime kasksız yakalanan, "Bana ceza yazmayın. Alo, desem 10 tane kask gelir" diyerek polislerle tartışan sürücüye 691 TL ceza kesildi. Kucağında küçük kızı uyurken tek eliyle motosiklet kullanan bir sürücü ise uyarıldı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir Bağlantı Yolu’ndaki Fiskobirlik Kavşağı’nda denetim yaptı. Denetim kapsamında motosiklet sürücülerinin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Uygulama sırasında bir motosiklete baba, anne ve çocuğunun birlikte bindiği görüldü. Durdurulan motosikletteki anne ve çocuğun kask takmadığı gerekçesiyle sürücüye 691 TL ceza uygulandı. Uygulamada kasklı bir sürücü de kucağında uyuyan küçük kızıyla yakalandı.

        Kasksız olan bir motosiklet sürücüsü ise polislerle tartıştı. Kasksız yakalanan sürücü, "Bana bu cezayı yazma. Ben, alo dediğim zaman bana 10 tane kask gelir. Hayret bir şey ya” dedi. Bir polis memuru ise "Emir mi veriyorsun? Şoförsen bunları bileceksin. Konuşma tarzın emir verir şekilde. Bize sesini yükseltme, saygılı ol, biz de sana saygılı olalım” diye cevap verdi. Sürücüye kasksız motosiklet kullandığı gerekçesiyle 691 TL ceza kesildi.

        Ayrıca gün içinde yapılan uygulamada 107 motosiklet sorgusu yapıldı. 7 motosiklet trafikten menedilirken, kurallara uymayan sürücülere toplam 224 bin TL ceza yazıldı.

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