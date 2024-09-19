Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrildi: 5'i çocuk 21 yaralı (2)

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde S.A. idaresindeki 63 AEU 932 plakalı minibüsün 50 metrelik uçuruma devrildiği kazada yaralı sayısı 21’e yükseldi. Yaralılar Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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