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        Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrildi: 5'i çocuk 21 yaralı (2)

        6'SIAĞIR, 21 YARALIDüzce'nin Cumayeri ilçesinde S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:35
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        Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrildi: 5'i çocuk 21 yaralı (2)
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        6’SIAĞIR, 21 YARALI

        Düzce’nin Cumayeri ilçesinde S.A. idaresindeki 63 AEU 932 plakalı minibüsün 50 metrelik uçuruma devrildiği kazada yaralı sayısı 21’e yükseldi. Yaralılar Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Minibüs sürücüsü S.A.’nın ilk ifadesinde, frenlerin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin içinde bulunduğu minibüsün, Sakarya Kocaali’de fındık toplama işi sonrası Şanlıurfa’ya geri dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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