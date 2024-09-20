Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Çerez dükkanında uyuşturucu satan işletmeci tutuklandı

        –DÜZCE'deçerez satışı yapılan iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi, dükkan sahibi Tarık Yüksel tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerez dükkanında uyuşturucu satan işletmeci tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –DÜZCE’deçerez satışı yapılan iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi, dükkan sahibi Tarık Yüksel tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir teknik ve fiziki takibi yapılan Tarık Yüksel'e ait çerez satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yüksel, uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Düzce'de markette uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de markette uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı
        1 kilogram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        1 kilogram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de yetiştirilen tescilli Konuralp pirinci hasat ediliyor
        Düzce'de yetiştirilen tescilli Konuralp pirinci hasat ediliyor
        Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezas...
        Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezas...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı