Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil tamir işi yapan Ayhan K., kendisine ait dükkanda yanan sobaya benzin döktü. Bir anda yükselen alevler Ayhan K.'nin kıyafetlerine sıçradı. Çalışanlar Ayhan K.'ye müdahale ederken, o anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Ayhan K., olaydan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.