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        Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu

        DÜZCE'de benzin döktüğü sobadan yükselen alevler, Ayhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:05
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        Sobaya benzin döktü, çıkan alevler kıyafetlerini tutuşturdu
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        DÜZCE'de benzin döktüğü sobadan yükselen alevler, Ayhan K.'nin kıyafetlerine sıçradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil tamir işi yapan Ayhan K., kendisine ait dükkanda yanan sobaya benzin döktü. Bir anda yükselen alevler Ayhan K.'nin kıyafetlerine sıçradı. Çalışanlar Ayhan K.'ye müdahale ederken, o anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Ayhan K., olaydan yara almadan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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