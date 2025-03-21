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        Tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        DÜZCE'de tek katlı ev, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:48 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:55
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        Tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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        DÜZCE’de tek katlı ev, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin yangın sırasında evde olmadığı ve iftara gittikleri öğrenildi.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Ağa Mahallesi 1966 sokakta meydana geldi. Nurettin Demirkaynak’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Evde yaşayanların yangın sırasında evde olmadıkları ve iftara gittikleri öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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