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        Zirai don fındığı vurdu

        DÜZCE'de eski 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları zirai dona neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:45
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        Zirai don fındığı vurdu
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        DÜZCE’de eski 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları zirai dona neden oldu. Gece saatlerinde çiftçilerin zirai donla mücadele için sisleme çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, ‘Yüksek rakımlı kesimlerde fındık ürününün etkilendiğini tespit ettik. Bu da rekolte düşüklüğüne neden olacak. Tam hasar tespiti saha çalışmalarının tamamlanması ile belli olacak” dedi.

        Kentte kar yağışının ardından oluşan soğuk havada sıcaklık eksi 7 derecelere kadar düştü. Üreticiler, zirai dondan ürünlerini korumak için sisleme yöntemi ile bahçelerini korumaya çalıştı. Çiftçilerin zirai donla mücadelesini yerinde takip etmek için Düzce Valisi Selçuk Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, Musababa köyünde 20 dönümlük arazi üzerinde yaban mersini, frambuaz ve Frenk üzümü yetiştiren Bilal Köse’ye ait araziye gitti. Vali Aslan, burada yapılan sisleme çalışmaların yakından izledi.

        Zirai don olayı ile ilgili olarak aldıkları tedbirleri anlatan Vali Aslan, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığımız veriler çerçevesinde 10 Nisan’dan itibaren 13 Nisan akşamına kadar, Düzce’yi kapsayacak şekilde zirai don uyarısı verilmiştir. Valiliğimiz ve muhtarlıklarımızla birlikte vatandaşlarımıza zirai don kapsamında tedbir almaları konusunda uyarılar geçildi. Maalesef zirai don olayları ilimizde yüksek rakımlı kesimlerde, özellikle fındık olmak üzere bazı meyve ağaçlarında kısmi şekilde hasar verdiğini sahada çalışan tarım teşkilatımız raporlamış durumda. Devam eden don olaylarına karşı çiftçilerimizin tedbirlerine devam etmesi çağrısı yapıyoruz. TARSİM diye adlandırdığımız tarım sigortaları devletimiz tarafından desteklenmekte, bedelinin yüzde 50’si devletimiz tarafından karşılanmakta. Vatandaşlarımızdan TARSİM’i bulunanların tarım sigortaları tarafından zararları karşılanacak.” diye konuştu.

        ‘YÜKSEK KESİMLERDE FINDIK ZİRAİ DONDAN ZARAR GÖRDÜ’

        Düzce’nin en önemli geçim kaynağı olan ve tarımsal üretimin yüzde 95’ini oluşturan fındık ürününün zirai dondan zarar gördüğünü söyleyen Vali Aslan, açıklamalarına şöyle devam etti:

        “Vilayetimizde 750 bin dekarlık alanda tarım faaliyeti bulunuyor. Bunun 665 bin dekarında fındık tarımı ile uğraşılmakta. Düzce’de tarım denildiğinde yüzde 95’i fındık diyebiliriz. Özellikle Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerimiz başta olmak üzere yüksek rakımlı yerlerde maalesef fındık ürününün zirai dondan etkilendiğini bizler de tarım teşkilatımız da müşahede etti. Bu durumun belli bir rekolte düşüklüğüne neden olacağını gözlemlemiş durumdayız. Arkadaşlarımız saha taramalarını tamamladıklarında zararın miktarı tam olarak ortaya çıkacaktır. Gerek Tarım İl Müdürlüğü görevlilerimiz olsun gerekse TARSİM yetkilileri saha taramasına devam etmektedir.”

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