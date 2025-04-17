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        Zirai dondan etkilenen bahçesini videoya çekip 'Sela' okudu

        DÜZCE'de, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçesi zirai dondan zarar gören çiftçi Aydın Dane, "Fındıklarım Hak'kın rahmetine kavuşmuştur" diyerek video çekip 'Sela' okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:45
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        Zirai dondan etkilenen bahçesini videoya çekip 'Sela' okudu
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        DÜZCE’de, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçesi zirai dondan zarar gören çiftçi Aydın Dane, “Fındıklarım Hak’kın rahmetine kavuşmuştur” diyerek video çekip ‘Sela’ okudu. Video, sosyal medyada ilgi görürken, Dane, “Nisan ayında zamansız şekilde kar yağdığı için fındığımız çok zarar gördü. Sağlık olsun” dedi.

        Düzce’de geçen günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava zirai dona sebep oldu. Fındık bahçesi sahibi Aydın Dane’nin fındık ağaçları da zirai dondan etkilendi. Bahçedeki fındıkların donması sebebiyle Dane, “Fındıklarım Hak’kın rahmetine kavuşmuştur” diyerek ‘Sela’ okuyup zarar gören fındık bahçesini görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

        Zararının büyük olduğunu ifade eden Aydın Dane, “Kar yağdıktan sonra fındıklarımız dondan etkilendi. Bizim tabi ki çiftçiler olarak gelirimiz fındık. Burada bütün mahsullerimiz zarar gördü. Biz de fındığımızın selasını verdik. Dallarımız görüldüğü gibi bayağı dondan zarar gördü. Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı çok yoğun oluyor. Ama nisan ayında zamansız şekilde kar yağdığı için fındığımız çok zarar gördü. Sağlık olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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