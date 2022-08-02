Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Cumayeri ilçesi Ören köyü mevkisinde üvey kardeş olduğu belirtilen S.C ve C.C. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, av tüfeğiyle C.C'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan C.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan S.C, bir işletmede gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi devam ediyor.



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