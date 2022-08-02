Düzce'de serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de serinlemek için gölete giren 27 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyü yakınlarındaki gölete serinlemek amacıyla giren Burak Erdinç'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma tarafından sudan çıkarılan Erdinç'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Hayatını kaybettiği belirlenen Erdinç'in cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



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