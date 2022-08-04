Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütmede kullanılan makine ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.







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