Düzce'de kesilen ağacın altında kalan kişi öldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Akkaya köyünde ormanda kesim işinde çalışan Mustafa Y. (45), kesilen ağacın altında kaldı.

Arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan Mustafa Y, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Mustafa Y'nin cenazesi, morga kaldırıldı.



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