Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Sözbir göreve başladı

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DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir göreve başladı.



Rektörlüğe gelen Sözbir'i, Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş karşıladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen törenle görevine başlayan Sözbir'e, Düzce Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında Rektör Vekili Genç, bilgilendirmelerde bulundu.

Karşılıklı çiçek takdimi yapılan törende Sözbir'e, Rektör Vekili Genç, rektör yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile Genel Sekreter Ateş başarı dileklerinde bulundu.

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