Sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan aracın motosiklet ve otomobile çarpması kamerada

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DÜZCE (AA) - Düzce'de sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın motosiklet ve otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolu Hal Kavşağı mevkisinde K.A. idaresindeki 41 TF 227 plakalı hafif ticari araç, yeşil ışık yanınca hareket eden F.B. yönetimindeki 81 AV 990 plakalı otomobil ile U.A'nın kullandığı 81 AAB 670 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak hafif yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen otomobil ve motosiklete çarpması, sesi duyup iş yerlerinden çıkanların kaza yerine doğru gitmeleri yer alıyor.

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