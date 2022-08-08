Düzce'de bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kavga ettiği kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra dron yardımıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde S.Ç. ile İ.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.Y, yanındaki silahla S.Ç'yi boynundan vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İHA ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için dron ile arama çalışması başlattı.

Ekipler dron yardımıyla yerini tespit ettikleri İ.Y'yi kaçarken suç aletiyle gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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