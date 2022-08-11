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Ayı yavrusunu bitkin düşüren orman gülü balını dikkatli tüketmek gerekiyor

AA

Ayı yavrusunu bitkin düşüren orman gülü balını dikkatli tüketmek gerekiyor

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir." dedi.

Kekeçoğlu, AA muhabirine, balın çeşitli sınıflara ayrılabildiğini, bitki florasına göre balları sınıflandırmanın önemli olduğunu söyledi.

Karadeniz yöresinde kestane, orman gülü ve ıhlamur balı bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, "Kestane ve ıhlamur balının dönemleri aynı. Bu balların hiçbir zararı yok, aksine çok faydalıdır. Ancak orman gülünden elde edilen balı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balın içerisinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var. Bu kimyasal içeriğin fazla veya az olmasına bağlı olarak balın etkileri çok farklı seyredebilir. 'Bir kaşık tüketildiğinde bir şey olmuyor.' diye yanlış bir söylem var çünkü o balın içerisinde ne kadar grayanotoksin olduğunu tadarak veya bakarak anlayamazsınız." diye konuştu.

Bu miktarın laboratuvar ortamında belirlenebileceğini kaydeden Kekeçoğlu, şöyle devam etti:

"Grayanotoksin miktarı çok yüksekse tansiyon düşürücü etki gösteriyor hatta halüsinasyon görmeye başlıyor tüketen kişi. Dolayısıyla çok tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor tüketen kişilerde. Durum çok vahim bir şekilde seyredebiliyor. Orman gülü balını tüketirken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir. Ayıda bu kadar etki oluşturması mümkün mü değil mi diye sorgulanıyor ama oluşturabilir. Ayıda bile bu kadar etki oluşturuyorsa artık bir insanda çok tükettiğinde ne kadar etki oluşturabileceğini siz düşünün."

Bu balın içerisindeki grayanotoksin miktarı belirlendikten sonra kontrollü olarak tüketilmesi halinde hipertansiyon ve astım hastalarına faydalı olabileceğini ifade eden Kekeçoğlu, "Diyelim kontrolsüz bir şekilde tüketildi ve kişi acil duruma geldi, hemen hastaneye başvurmaları lazım. Kendi kendilerine bir müdahaleden öte acil servise başvurmaları ve orada müdahale edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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