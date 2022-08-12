İmece usulü yaptıkları aşureyi mahalleliye dağıttılar

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir araya gelen kadınlar, pişirdikleri aşureyi mahalleliye ikram etti.



Kapkirli Mahallesi'nde kadınlar, muharrem ayı dolayısıyla evlerinden getirdikleri malzemelerle aşure pişirdi.



Yaklaşık 3 saatte pişen aşure, mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Tijen Arısoy, gelenekleri yaşatmak istediklerini belirterek, "Eskiden devamlı yapıyorduk. Ancak pandemi dolayısıyla yapamadık. Bugün bir araya gelerek yapmak istedik. 4 kazan yaptık." dedi.



Rukiye Bilgin de mahalle sakinlerinin desteğiyle muharrem ayının hürmetine aşure yaptıklarını söyledi.







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