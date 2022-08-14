Düzce'de sıcaktan bunalanlar hafta sonu sahillerde yoğunluk oluşturdu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler denize girerek serinledi.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca, hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridini ve mavi bayraklı plajları dolduran çok sayıda tatilci denize girerek serinlemeye çalıştı.

Tatilcilerden bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, AA muhabirine, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlerden günübirlik gelen turistlerin ilçede yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Herkesi Akçakoca'nın doğal güzelliklerini görmeye davet eden Yılmaz, "Cankurtaranlarımız dahil her türlü hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda çok güzel Ceneviz Kale'miz ve Ceneviz Kale plajımız mevcut. İlçemize gelen misafirlerimiz, 'Pusula Katamaran' gezi teknemizle 2-3 saatlik tura katılıp güzel zaman geçirebilir." diye konuştu.

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