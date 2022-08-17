Düzce'de "can dost"lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir haftada 342 sahipsiz hayvan, tedavileri yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 342 köpeği, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedavi altına aldı.

Yaralanan veya aşıları eksik olan köpekler, veteriner hekimler tarafından aşıların yapılması, güçlendirici serumlar verilmesi ve tedavilerinin uygulanmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Ayrıca, ağustos ayı içerisinde 8 hayvanın sahiplendirildiği, 89 hayvana ise kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.