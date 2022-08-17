Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Marmara Depremi mesajı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yılında mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, üzerinden 23 yıl geçen depremin toplumun hafızalarında derin acılar bıraktığını belirterek, "Her 17 Ağustos'ta deprem daha dün yaşanmış gibi derin bir üzüntüye gark oluyor ve deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Depremlerden ders çıkararak geleceğe yönelik daha sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturma politikası içerisinde olduklarını vurgulayan Özlü, en aktif deprem kuşağı içerisinde bulunan ülkede depremlerin bundan sonra da olmasının kaçınılmaz olduğunu, bu noktada başta belediyeler olmak üzere mülk sahiplerine ve müteahhitlere büyük görevler düştüğünü kaydetti.



Özlü, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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