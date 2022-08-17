Düzce Belediyesi elektriğini kendi üretecek

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, kendi elektriğini üretebilmek için Hidroelektrik Santrali (HES) kurulması için çalışma başlattı.

Düzce Belediyesi, Küçük Melen Çayı'nın debisinden yararlanarak belediyenin kendi elektriğini üretmesi amacıyla HES kurmak için proje hazırladı.

Bu kapsamda, Ankara'da bulunan HES üreticisi bir firmanın ürünlerini inceleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yetkililerden kurulum ve çalışma düzeniyle ilgili bilgi aldı.

Özlü, yaptığı açıklamada, "HES üreticisi firmada yetkili arkadaşlardan bilgi aldım. Küçük Melen üzerine bir HES kurup belediyemizin ihtiyacı olan elektrik üretmekle ilgili çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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