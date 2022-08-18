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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'ye gelen mevsimlik işçilere sağlık taraması hizmeti

AA

Türkiye'nin farklı illerinden Düzce'ye fındık toplamaya gelen mevsimlik işçiler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık taramasından geçirilerek bilgilendiriliyor.

Düzce'ye gelen mevsimlik işçilere sağlık taraması hizmeti

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden Düzce'ye fındık toplamaya gelen mevsimlik işçiler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık taramasından geçirilerek bilgilendiriliyor.

Mevsimlik işçilerin bulunduğu bölgelere gelen ekipler, sağlık kontrolü gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, işçilerin olduğu bölgelerde sağlık faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

İşçilerin yaşadığı her bölgeye gittiklerini aktaran Yılmaz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık işçilerimiz Türkiye'nin çeşitli illerinden Düzce'ye geliyor. Bunlarla ilgili kayıt sistemi oluşturuluyor. İlgili kayıtları aldıktan sonra bizim üzerimize düşen sağlıkla ilgili olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, salgının yoğun olduğu dönemde aşılama faaliyetleri başta olmak üzere diğer sağlık hizmetlerinin verildiğini anlatarak, şunları kaydetti.

"Bu yıl da fındık işçilerimizin gelmeye başlamasıyla onlara yine koruyucu sağlık hizmetleri olsun diğer tedavi edici sağlık hizmetleriyle olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hamile olan ya da çocuğuyla gelen kadın işçilerimiz oluyor. Hem bilgilendirme hem tedavi edici yönde sağlık hizmetlerimize devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Kovid-19 aşılarıyla ilgili hatırlatma dozlarını gezici sağlık aracımızla yapıyoruz."

Diyarbakır'dan fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik işçiler ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kendilerini devamlı takip ettiğini, bir sorunla karşılaştıklarında ise yardımcı olduklarını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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