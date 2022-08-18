Düzce'de AK Parti heyeti köylerde vatandaşların taleplerini dinledi

DÜZCE (AA) - AK Parti Düzce İl Teşkilatı, Düzce'de köyleri gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Merkeze bağlı, Hacıaliler, Gümüşpınar, Altınpınar, Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Kirazlı ve Gökçe köylerini ziyaret eden AK Parti teşkilatına Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

Keşir, köylülerin sıkıntı ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Köy ziyaretlerinin 15 gündür devam ettiğini belirten Keşir, "Bugünün son programı olarak Gökçeköy'deyiz. Meclis ara verince bütün milletvekilleri, teşkilat başkanlarımız tarafından planlanan program çerçevesinde köy ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her hafta Düzce'de olduğum sürece birkaç köyümüzü ziyaret ediyorduk. Bu vesileyle daha da yoğunlaştırdık. Burada hemşerilerimizle bir arada oluyoruz." dedi.

Köy ziyaretlerinde beklenen ve devam eden hizmetleri de konuştuklarını belirten Keşir, şu ifadeleri kullandı:

"Hem çözdüğümüz, yaptığımız sorunları istişare ediyoruz. Devam eden hizmetlerimizi, beklentileri konuşuyoruz. Bu anlamda köy muhtarlarımız, köy temsilcilerimiz hem de teşkilatımız tüm kademleri gençlik kolları, kadın kollarımız, ana kademe, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyelerimiz, başkanımız var. Hep beraber bir takım olarak gittiğimiz bölgelere ait sorunları tüm teşkilatımızla birlikte görme fırsatı buluyoruz. Bir takım olarak hem hizmetlerimizi hem yeni yapacaklarımızı ve beklentileri istişare ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 81 ilde olduğu gibi Düzce'de de köyleri ziyaret ettiklerini anlatarak, "Teşkilat çalışmalarımızda köylerimizin sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Yaptıklarımızı yapamadıklarımızı şeffaflığıyla anlatıyoruz." dedi.

Programa, Keşir ve Keskin'in yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.