Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 4 sentetik ecza, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.