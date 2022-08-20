Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 4 sentetik ecza, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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