Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de imitasyon malzemelere yönelik operasyonda, 91 imitasyon ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 4 iş yerinde arama yapıldı.

Aramada muhtelif 91 taklit (imitasyon) malzeme ele geçirildi.

Taklit ürün sattığı gerekçesiyle 4 iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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