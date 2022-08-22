Düzce'de halk ekmek 3 liraya satılacak

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi ile Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği arasında imzalanan protokolle kentte halk ekmek 3 liraya satılacak.

Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda protokol imzalarını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Korkmaz attı.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, protokol sonrası yaptığı açıklamada, hedef kitlenin dar gelirli aileler olduğunu söyledi.

Günde 5 bin ekmek satışıyla başlayacaklarını ifade eden Özlü, "Bu konu gündeme geldiği ilk günden bu yana birçok arkadaşımız çalıştı. Fırın kurmayı bile düşündük. Şehrin dengeleri vardır. Biz en optimum modeli bulduk. 5 bin adet ile başlayıp 10 bin ekmeğe kadar çıkacağız. Hedef kitlemiz, ekmek alırken fiyatını hesaplayarak bütçesi dar olan vatandaşlarımız oldu. Esnafımızı ve dinamikleri de hesapladık. O yüzden dar gelirlileri düşündük." diye konuştu.

Diğer illerdeki halk ekmeklerini araştırdıklarını, Düzce'de 4 lira olan ekmeğin fiyatının halk ekmek büfelerinde 3 lira olarak satılacağını vurgulayan Özlü, bu süreçte katkı veren herkese teşekkür etti.

Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Korkmaz ise Özlü'nün kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Sayın Özlü 'ye katkısı ve emeğinden dolayı teşekkür ederim. İşçi maliyetini karşılamaları bizim için iyi oldu. Düzce'mizin her zaman yanında olacağız." dedi.

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