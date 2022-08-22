Düzce'de halk ekmek 3 liraya satılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de halk ekmek 3 liraya satılacak

AA

Düzce Belediyesi ile Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği arasında imzalanan protokolle kentte halk ekmek 3 liraya satılacak.

Düzce'de halk ekmek 3 liraya satılacak

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi ile Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği arasında imzalanan protokolle kentte halk ekmek 3 liraya satılacak.

Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda protokol imzalarını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Korkmaz attı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, protokol sonrası yaptığı açıklamada, hedef kitlenin dar gelirli aileler olduğunu söyledi.

Günde 5 bin ekmek satışıyla başlayacaklarını ifade eden Özlü, "Bu konu gündeme geldiği ilk günden bu yana birçok arkadaşımız çalıştı. Fırın kurmayı bile düşündük. Şehrin dengeleri vardır. Biz en optimum modeli bulduk. 5 bin adet ile başlayıp 10 bin ekmeğe kadar çıkacağız. Hedef kitlemiz, ekmek alırken fiyatını hesaplayarak bütçesi dar olan vatandaşlarımız oldu. Esnafımızı ve dinamikleri de hesapladık. O yüzden dar gelirlileri düşündük." diye konuştu.

Diğer illerdeki halk ekmeklerini araştırdıklarını, Düzce'de 4 lira olan ekmeğin fiyatının halk ekmek büfelerinde 3 lira olarak satılacağını vurgulayan Özlü, bu süreçte katkı veren herkese teşekkür etti.

Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Korkmaz ise Özlü'nün kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Sayın Özlü 'ye katkısı ve emeğinden dolayı teşekkür ederim. İşçi maliyetini karşılamaları bizim için iyi oldu. Düzce'mizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi
YEREL HABERLER Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona ...
Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı
YEREL HABERLER Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi ...
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu
Adrenalin tutkunları hafta sonunu Düzce'de rafting yaparak değerlendirdi
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunları hafta sonunu Düzce'de rafting ...
Fındıkta ocak sistemine alternatif tek dal üretimle verim artışı hedefliyor
YEREL HABERLER Fındıkta ocak sistemine alternatif tek dal üretimle ...
Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.