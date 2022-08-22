Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi

AA

Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca, Kocaali ve Karasu sahil kesiminde çöken yoldaki bakım çalışmalarında sona gelindi.

Şubat ayında aşırı yağışlar sonrası çöken yoldaki çalışmaların tamamlandığı ve trafiğe açılacağı bildirildi.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, gazetecilere, çöken yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını söyledi.

Çalışmalarda artık sona gelindiğini belirten Sarıoğlu, "Şubat ayında yol çökmüştü. Fizibilite raporları çalışması yapıldıktan sonra fore kazıkları çakıldı. Sağlam zemin yapıldı. 17 Nisan'da şantiye kuruldu ve sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı." dedi.

Sarıoğlu, yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını bildirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de halk ekmek 3 liraya satılacak
YEREL HABERLER Düzce'de halk ekmek 3 liraya satılacak
Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı
YEREL HABERLER Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi ...
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Akçakoca'da hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu
Adrenalin tutkunları hafta sonunu Düzce'de rafting yaparak değerlendirdi
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunları hafta sonunu Düzce'de rafting ...
Fındıkta ocak sistemine alternatif tek dal üretimle verim artışı hedefliyor
YEREL HABERLER Fındıkta ocak sistemine alternatif tek dal üretimle ...
Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.