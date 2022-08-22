Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca, Kocaali ve Karasu sahil kesiminde çöken yoldaki bakım çalışmalarında sona gelindi.

Şubat ayında aşırı yağışlar sonrası çöken yoldaki çalışmaların tamamlandığı ve trafiğe açılacağı bildirildi.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, gazetecilere, çöken yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını söyledi.

Çalışmalarda artık sona gelindiğini belirten Sarıoğlu, "Şubat ayında yol çökmüştü. Fizibilite raporları çalışması yapıldıktan sonra fore kazıkları çakıldı. Sağlam zemin yapıldı. 17 Nisan'da şantiye kuruldu ve sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı." dedi.



Sarıoğlu, yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını bildirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.