Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesimi trafiğe açıldı

Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde, bakım çalışmaları tamamlanarak ulaşım sağlanmaya başladı.

Bölgede, şubat ayında aşırı yağış sonrası çöken yoldaki çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmayla yol onarılarak yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Melenağzı, Akçakoca ve Ereğli Devlet Yolu 6. kilometrede heyelan onarımı tamamlanmıştır. Karayolları ekiplerimiz işaretleme ve çizgi çalışmalarını bitirmiş ve ardından güzergah tüm araçların ulaşımına açılmıştır." ifadesine yer verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.