Düzce'de elektrikli otobüs test edildi

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım AŞ, yerli ve milli üretim olan elektrikli otobüsü test etmeye başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, çevre dostu ve ekonomik ulaşım imkanı sunan elektrikli otobüsü inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.



Özlü, elektrikli otobüsün avantajlarına değinerek, "Belediyemizin bütün binalarının çatısını güneş panelleriyle donatmak için çalışmalara başladık. Güneş panellerinden gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürsek belediye ihtiyaçları ve toplu taşıma sisteminin tamamına kullanmak istiyoruz. Güneş panellerinden elektrik enerjisini elektrikli araçlara da kullanarak, toplu taşıma bedelleri çok cüzi bir fiyata düşürmek istiyoruz. Güneş panellerinin ve elektrikli araçlara geçiş ciddi bir yatırım gerektiriyor. Uluslararası kuruluşlardan hibe desteği almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



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