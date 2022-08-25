Düzce'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi

DÜZCE (AA) - Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan ormanlık alanlara yaban hayatını izlemek için yerleştirilen fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altında kırmızı listede olan vaşağın, yaban hayatı geçiş güzergahından geçerek ormanlık alanda ilerlemesi yer aldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaban hayatının zengin ve tür çeşitliliğini fazla olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce 20 fotokapan ile izleme ve kontrol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ilimiz genelinde kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi, domuz gibi türlerimiz fotokapanlarımız ile sık sık görüntülenmektedir. İlimizde var olduğunu duyduğumuz ancak bir türlü tespit edemediğimiz koruma altında olan ve kedigiller familyasında yer alan vaşak ilk defa fotokapanlarımız ile görüntülenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Vaşağın geçtiği güzergahtan başka zaman dilimlerinde kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi ve domuz gibi türlerin de geçtiği belirtildi.



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