Düzce'de makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

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DÜZCE(AA) - Düzce'de bir geri dönüşüm fabrikasında makineye sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bulunan geri dönüşüm fabrikasında çalışan Bekir Ayvenli (44), çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle vücudunu makineye kaptırdı.

Olayı fark ederek makineye müdahale eden diğer işçiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ayvenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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