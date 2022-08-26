Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, 7 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 230 Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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