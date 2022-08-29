Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu, Zonguldak istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 67 ACA 367 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen F.Y. idaresindeki 67 AAC 750 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y, Y.Y. ve A.S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

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