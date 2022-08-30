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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mustafa Can, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

- Yığılca ve Kaynaşlı

Yığılca'da Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şiirlerin seslendirildiği törene, Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhuriyet Savcısı Musa İhsan Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Başkomiser Özcan Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, MHP İlçe Başkanı İlhan Yalçın, CHP İlçe Başkanı Zeynel Çamlı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Kaynaşlı'da da kutlandı.

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