Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor

AA

Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, yurtlarını sanal ortamda gezerek belirliyor

DÜZCE (AA) - Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, üniversiteyi kazanan öğrencilerin yurt tercihlerinde yaşayabilecekleri kaygıların ortadan kaldırılması amacıyla 3 boyutlu sanal tur sistemi geliştirildi.

Düzce Üniversitesini (DÜ) tercih eden 6 bin öğrenci, uygulama kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait web sitesine girerek kalmak istedikleri Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 10 yurdu kente gelmeden 3 boyutlu gezebiliyor.

Öğrencilerin ve ailelerinin yurt tercihleri sırasında yaşayabilecekleri kaygıların önüne geçilmesini hedefleyen uygulama, yeni olmasına rağmen büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek için sanal tur sistemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin internet üzerinden sisteme girerek yurtlarda merak ettikleri her noktaya bakabileceğini anlatan Yazıcı, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Düzce Üniversitemizi yeni tercih eden 6 bin öğrencimiz var. Birçoğu da aileleriyle Düzce'yi bilmiyor. Bazı kaygıları oluyor. Kapasitenin yetersiz olacağını düşünüyorlar. Öğrencimize buraya gelmeden yaşayacağı yeri ve buraya geldiklerinde neler yapabileceklerini internet ortamında kurduğumuz sanal tur sistemiyle göstermiş olduk. Öğrenci, oturduğu yerden bilgisayardan veya telefondan bakarak yurdun yatakhanelerini, hobi bahçesini, kış bahçesini, mutfağını, kazan dairesini, neyi görmek istiyorsa kaygı duyduğu her şeye linklerimize tıklayarak 3 boyutlu olarak sanal şekilde gezebiliyor."

Yazıcı, öğrenciler için sistem üzerine iletişim hattı da koyduklarını belirterek, personelin sorulara hemen cevap verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse ...
Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor
YEREL HABERLER Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını ...
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü raftingciler kurtardı
YEREL HABERLER Otomobil çay yatağına yuvarlandı, sürücüyü ...
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı
YEREL HABERLER Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü ...
Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu
Akçakoca'da Ceneviz Kalesi'ndeki asker heykelinin kaybolan baltası aranıyor
YEREL HABERLER Akçakoca'da Ceneviz Kalesi'ndeki asker heykelinin ...
Komşularının sesinden rahatsız olduğu horozunu sosyal medyadan sahiplendirdi
YEREL HABERLER Komşularının sesinden rahatsız olduğu horozunu sosyal ...
Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de yük asansöründen düşen işçi ağır yaralandı
İnşaatta asansörden düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatta asansörden düşen işçi ağır yaralandı
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.