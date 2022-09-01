Düzce'de içinde ziynet eşyası bulunan kasayı çalan 2 zanlı tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evden içinde ziynet eşyası bulunan kasayı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gelen A.T, içinde ziynet eşyaları bulunan kasanın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Evde yapılan incelemenin ardından çalışma başlatan ekipler, Osmaniye Mahallesi'ndeki mezarlıktan park halindeki kamyonete gelen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Çevrede arama yapan ekipler, çalınan kasa ile açma işleminde kullanılan suç aletleri ele geçirdi. Kasanın arka kısmının delindiğini fark eden ekipler, ziynet eşyalarını yakınlarda buldu.

Kamyonette bulunan dedektör ile bir zanlının evde kullandığı spor ayakkabılarına da el konuldu.

Gözaltına alınan S.İ ve G.G, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

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