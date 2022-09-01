Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil, taksi ve panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Muharrem G. idaresindeki 54 AFF 779 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Atatürk Devlet Hastanesi yönüne gitmeye çalışan Nabi O. yönetimindeki 81 T 1995 plakalı taksi ve Feyyaz Y'nin kullandığı 81 AK 455 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada taksi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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