Düzce'de iki kadın girişimci fındık işletme tesisi kurdu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki kadın girişimci fındık üretim tesisi kurarak, bölgenin en önemli geçim kaynağı fındığa değer katıyor.

Girişimci amca kızları Alev Ünal ve Hatice Ünal Özer, kurdukları işletmede üreticilere, kırma, kavurma ve paketleme hizmeti veriyor.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, işletmenin açılışında, iki kadın girişimciye teşekkür etti.

İşletme sahibi Alev Ünal, AA muhabirine, fındık üreticileri için aslında sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Ünal,"Fındığı işliyoruz, kırıyoruz, vakumlu paketleme, fındık ezmesi yapıyoruz. Aslında fındık üreticilerine yol açıyoruz. Onlara farkındalık oluşturuyoruz. Yani fındık üreticileri sadece fındıklarını tüccara değil de ürettikleri fındıkları işleyip kendileri daha değerli halde satabilsinler diye işletme kurduk." dedi.





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