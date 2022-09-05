Kiraladığı akülü arabalarla hem çocukları eğlendiriyor hem de geçimini sağlıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel engelli olan İsmail Ayıntap, çocukları akülü arabalara bindirip sevindirirken bir yandan da gelir elde ediyor.

İlçe meydanında çocukların akülü araca binmelerini sağlayan 45 yaşındaki Ayıntap, hem çocukları eğlendirmek hem de geçimini sağlamak için bu işi yapmaya karar verdiğini anlattı.

Sosyal hayatın içinde olduğu için kendisini iyi hissettiğini dile getiren Ayıntap, "İşim güzel, geçimimi bundan sağlıyorum. Çocuklar ve aileleri burada çok mutlu. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Mutlu olmayan yok." ifadelerini kullandı.

Ayıntap, bu iş nedeniyle çok arkadaş çevresi olduğunu belirterek, "Bu işin bana çok avantajı oldu. 10 dakikası 20 lira. Çocuklar mutlu olunca aileleri ve sonrasında ben de mutlu oluyorum. Onların sayesinde ben de ekmek kazancı elde ediyorum." şeklinde konuştu.

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