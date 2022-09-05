Düzce'de düzenlenen "Siyah Pirinç ve Kültür Festivali" sona erdi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde bu yıl ilk kez ekimi yapılan ve yaygınlaştırmak için projeler üretilen siyah pirincin tanıtımı için düzenlenen "Siyah Pirinç ve Kültür Festivali" sona erdi.

Çilimli Belediyesince bölgede üretimi yapılan siyah pirincin tanıtılması amacıyla düzenlenen ve iki gün süren festivalde, Ece Mumay ve yerel sanatçılar da konser verdi.

Festival kapsamında siyah pirincin bölgedeki kapasitesi ve sağlık açısından önemi de çeşitli etkinliklerle vatandaşlara anlatıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Siyah pirinç bölgenin kalkınması için çok önemli bir ürün haline gelecektir. Tüm etkinliklerimizde sağlık açısından önemine de değinerek vatandaşlarımıza üretiminin arttırılması konusunda teşviklerde bulunuyoruz." diye konuştu.





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