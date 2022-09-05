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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce'de konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce'de konuştu:

DÜZCE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı, HDP ile ittifak halindedir. Yerel seçimlerde de bunu somut bir şekilde yapmışlardır ve önümüzdeki seçimlerde de bunun hazırlıklarını yapmaktadırlar." dedi.

BBP Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Bayram Bilgin'in babası Teyfik Bilgin'in Cumayeri ilçesindeki cenaze törenine katılan Destici, daha sonra kent merkezindeki bir otelde partisinin il yönetimi ile bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, partisinin seçim hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ettiğini ve 2023 seçimlerine her alanda hazırlıklarını tamamlamak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Destici, "Bugünkü ziyaretimizin ana sebebi Yüksek Danışma Kurulu üyemiz olan Bayram Bilgin kardeşimizin babasının cenaze namazına katılmak için geldik. Bayram Bey'in babasına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Burada bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini hatırlatması üzerine Destici, "HDP legal görünümlü illegal bir siyasi yapıdır. Kesinlikle legal ve meşru bir siyasi parti değildir." dedi.

HDP hakkında şu anda kapatma davasının sürdüğünü hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

"Şu anda bize göre bu kapatma davasında ince elenecek sık dokunacak bir durum yoktur. HDP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı olduğu PKK tarafından kurulduğu, bütün yöneticilerinin, milletvekili ve belediye başkanlarının Kandil ya da İmralı tarafından belirlendiği apaçık ortadadır. En son Meclis'te görüşülüp dokunulmazlığı kaldırılan, teröristle ilişkileri ortaya çıkan sözde milletvekili Semra Güzel kürsülerden Meclis'e, millete ve devlete meydan okuyordu. Hukuk cezayı verip hakkında yakalama kararı çıkınca kılıktan kılığa girmiş, peruk takmış, gözlük takmış fare gibi kaçmaya çalışıyordu ama devlet hep enselerinde."

- "Millet İttifakı, HDP ile ittifak halindedir"

Destici, CHP ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin sırf HDP'nin tabanının oyunu alabilmek adına HDP ile ilişkilerini sürdürdüklerini söyledi.

"Her ne kadar HDP o 6'lı masada oturmasa da o masanın ve o ittifakın bir parçası olduğu çok açıktır. Aday belirleme noktasında fikir beyan etmektedirler." ifadesini kullanan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürsel Tekin Bey'in açıklamasından önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu televizyon ekranlarında HDP ile görüştüklerini ve görüşmeye devam edeceklerini bildirmiştir. HDP ile de seçimin Cumhurbaşkanlığı ayağında da iş birliğini arzu ettiklerini dile getirmişlerdir. Milletvekili ittifakında milletin tepkisinden korktukları için başka partilerle ittifak yaparak onları geçiştirmektedirler. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Bey kendisine sorulan bir soruya HDP'nin de hükümette yer alacağını ve HDP'ye de bakanlık verilebileceğini söyledi. Milletimizin bunu görmesi lazım. Biz başından itibaren diyorduk. Millet İttifakı, HDP ile ittifak halindedir. Yerel seçimlerde de bunu somut bir şekilde yapmışlardır ve önümüzdeki seçimlerde de bunun hazırlıklarını yapmaktadırlar. HDP'nin bir şey almadan bunu yapmayacaklarını söylemiştik. İşte alacakları şey bakanlıktır. Kayyum ataması gerçekleşmiş belediyeler tekrar HDP'ye devredilir. O zaman CHP'nin başında olduğu Millet İttifakı iktidarında çözüm sürecinden daha beter bir süreç olur. Pusuya yatmışlar. Bu dönem değişsin. Kendi destekledikleri iktidar olunca sadece belediyeleri geri almakla kalmayacaklar. Bölgenin tek hakim unsuru gibi hareket edecekler. Onun için bu sözler onları cesaretlendiriyor. Milletimizin bunu iyi görmesi lazım."

"Gürsel Tekin Bey ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var olan bir şeyi açıklamışlardır." diyen Destici, "Bakalım 6'lı masadaki diğer 5 parti genel başkanından bir açıklama duyabilecek miyiz? Şu ana kadar ses yok. Ne demiş atalarımız; sükut ikrardan gelir. Sükut ettiklerine göre onların da bu işte bir ikrarı var ama biz BBP olarak, Türk milliyetçileri ve alperenler olarak buna asla müsaade etmeyiz. Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline kastetmiş olanları Meclis'te de istemiyoruz, devlet yönetiminde de istemiyoruz, hükümette de istemiyoruz. Böyle bir şeye kalktıklarında da karşılarında dururuz." değerlendirmesinde bulundu.

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