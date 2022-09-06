Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Düzce'de cenaze törenine katıldı

DÜZCE (AA) - Kolon kanseri nedeniyle dün 55 yaşında vefat eden CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Akçakoca Merkez Camisi'nde düzenlenen törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kaçmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kaçmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Arabacı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.