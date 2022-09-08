TED Düzce Koleji törenle hizmete girdi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.

Merkeze bağlı Şıralık Mahallesi'ndeki okulda düzenlenen açılış töreninde konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, akreditasyon süreci tamamlanmış Düzce ve Bolu'daki okulların 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını başlatmak için burada olduklarını söyledi.

Pehlivanoğlu, 21. yüzyılda savaşların silahla değil, beyinle yapıldığına dikkati çekerek, "Yetiştirilmiş nesillerle yapılıyor. Artık savaşlar topluluklarla da yapılmıyor. Gelişim, dönüşüm ve öne çıkan bireylerle yapılıyor. Bu bireylerin sayısının biraz fazla olması gerekiyor." dedi.

Türkiye'den daha fazla Aziz Sancarlar'ın çıkması gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde keşke Aziz Sancar gibi isimler çıksa da biz çok daha gururla ülkemizi taşıyacak şeyleri yapsak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Türk kökenli 2 kişi, ülkemizi ne kadar gururlandırdı. Dolayısıyla 21. yüzyılda süreçleri yönetenler, süreçleri taşıyanlar, ülkelerin aslında ekonomik dönüşümlerini sağlayanlar, öncü insanlardan oluşuyor."

Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen profesörlere de değinen Pehlivanoğlu, "Bizim profesörler Amerika'ya gittiklerinde Manhattan'a gidiyor. Amerika'nın tamamını Manhattan sanıyor. Amerika'daki tüm bölgeleri, Kanada'daki tüm bölge ve Avrupa'da bazı bölgelerdeki okulların hepsini gezdim. Amerika'da yaşayanların yarısı zaten 15-20 metrekare yerde yaşıyor. Emin olun Türkiye'deki fiziki şartlar dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde yok. Hepimizin eksiklikleri, fazlalıkları, mutlulukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ise yoğun yazın ardından yeni döneme başlayacaklarını belirterek, "TED Koleji'nin, ilimizdeki eğitim öğretim süreçlerini güçlendireceğine hiç şüphemiz yok, buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu ve katılımcılar, daha sonra okulun açılışını gerçekleştirdi.

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