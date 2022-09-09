Düzce'de geleneksel sünnet şöleni düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde 130 çocuk sünnet oldu.

Sünnet olan 130 çocuk ve aileleri belediye önünde toplanarak davul ve zurna ile eğlence yaptı. Faytonlara binen çocuklar İstanbul Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Melen Su Parkı'nda pilav ikramında bulunuldu.

Mehteran takımının da gösteri yaptığı etkinlikte, çocuklar marşlara eşlik etti.

Program dua yapılması ile sona erdi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ve ailelerin çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 130 çocuğumuz sünnet oldu. Bugün de şölen şeklinde onları eğlendiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.





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