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Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor

AA

Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'de 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Orhan Temel, işten arta kalan zamanlarında doğada atıl bulduğu ağaç parçalarını atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor.

Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde oturan güvenlik görevlisi Temel, 7 yıl önce evine dekor amaçlı yaptığı lambader beğenilince tasarım işine yeteneği olduğunu fark etti.

Boş vakitlerinde bahçesinin arka kısmında atıl ağaç parçalarını toplayan Temel, bunlardan lambader, masa lambası, çeşitli süs eşyaları ve dekoratif ürünler hazırladı.

Ürünlerinin beğenilmesiyle evinin çatı katını atölyeye çeviren Temel, çivi ve vida kullanmadan yaptığı ürünleri sosyal medya hesabında satarak gelir elde ediyor.

- "Atıl ağaçlara bakarak nasıl ürünler çıkaracağımı düşünüyorum"

Tasarımları hayal gücüyle oluşturan bir çocuk babası Orhan Temel, AA muhabirine, yıllar içerisinde kendisini geliştirdiğini anlattı.

Ağacın fazla bozulmadan kendi doğallığıyla tasarım oluşturulması gerektiğini belirten Temel, "Herkes piknik alanlarına gittiğinde alanın ne kadar güzel olduğunu söyler ama ben atıl olan ağaç bakıyorum, 'Bu ağaçtan ne gibi ürünler çıkarabilirim?' diyorum." ifadelerini kullandı.

Temel, ürünlerinde hiç vida ve çivi kullanmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğal ağaç tasarımında sen bir şey yapmayacaksın. Doğa zaten onu şekillendirmiş. Bir şekilde sen onu atıl bulacaksın. 'Ağacı çok değiştirmeden ona nasıl düzenlemeler yapabilirim?' diye düşünerek eklemelerle tamamlayacaksın. Hiçbir ürünümde vida veya çivi yok. Başlamadan önce araştırdım. Yapılan çalışmalarda vida ve çivi olmaması gerekiyor."

Arkadaşlarının kendisine "Odun Adam" lakabı taktığını vurgulayan Temel, "Bazıları bu durumu beğenmeyebilir ama ben garipsemiyorum. Bence çok güzel bir şey. Ben de bu ismi kendime yakıştırdım." dedi.

Çevreden güzel tepkiler aldığını dile getiren Temel, güzel işler ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.


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