Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de öğrenciler okullarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de öğrenciler okullarıyla buluştu

AA

Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de öğrenciler okullarıyla buluştu

DÜZCE (AA) - Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Düzce'de merkeze bağlı Çalıcuma İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Okul idarecileri, dışarıda bekleyen aileleri yeni dönem hakkında bilgilendirdi.

Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde 73 bin 291 öğrenci dersbaşı yaptı.

- Karabük

Karabük'te 190 okulda 3 bin 341 öğretmen ve yaklaşık 36 bin öğrenciyle dersbaşı yapıldı.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezen Gürel ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim yılında başarı dileyerek öğrencilere kitaplarını dağıttı.

- Bolu

Bolu'da da 242 okulda 4 bin 256 öğretmen ve 55 bin 750 öğrenci, dersbaşı yaptı.

Toplamda 2 bin 524 derslikte eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi.

Minik öğrencileri de aileleri okullarına getirdi.

Uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

- Kocaeli

Kocaeli'de ilk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

İzmit ilçesindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Bazı aileler de bahçede bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yöneticilik kariyerini bırakan kimyager, köyünde tıbbi ve aromatik bitki üretiyor
YEREL HABERLER Yöneticilik kariyerini bırakan kimyager, köyünde ...
Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı ...
Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü
YEREL HABERLER Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç ...
Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Düzce'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.