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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

AA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Düzce'de okul açılışına katıldı

DÜZCE (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce'de "İlköğretim Haftası" etkinliklerine katıldı, okul ve köy yaşam merkezi açılışı gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda düzenlenen "İlköğretim Haftası" etkinliklerine katılan Şensoy, burada öğrencilerin gösterilerini izledi.

Etkinlikte konuşan Şensoy, inşallah bu sene, maskesiz şekilde rahat nefes alarak yeni eğitim öğretim yılını başarılı şekilde tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Bakanlık olarak yeni eğitim öğretim yılında okul öncesine önem verdiklerini anlatan Şensoy, şu bilgileri paylaştı:

"Bu politika doğrultusunda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açmayı hedefledik. Gelmiş olduğumuz noktada 1500 anaokulunu bitirmiş bulunmaktayız. Bu sene başlatmış olduğumuz köy yaşam merkezleriyle köy okullarımızın metruk olan binalarını eğitim öğretime katma gibi bir hedefimiz vardı. Bu doğrultuda 1600'e yakın köy yaşam merkezini açtık. Bugün Düzce'de de bir tanesini açacağız."

Etkinliğin ardından Vali Atay ile Düzce Anaokulunu ziyaret eden Şensoy, öğretmen, öğrenci ve velilerle görüştü.

Şensoy, daha sonra Çerkez Taşköprü İlkokulu ile Çerkez Taşköprü Köy Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

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