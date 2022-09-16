Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Umut Can Porsuk idaresindeki tarım aracı D-010 Akçakoca - Karasu Karadeniz Sahil Yolu, Barbaros Kavşağı mevkisi Akçakoca istikametinde devrildi.

Kazada tarım aracının altında kalan sürücü Porsuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıyı tarım aracının altından çıkararak, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.









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