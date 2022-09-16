Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 55 gram sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.









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