Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 55 gram sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.