Düzce'de gönüllüler çevre temizliğine karşı farkındalık oluşturmak için çöp topladı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Dünya Temizlik Günü kapsamında "çöp toplama" etkinliği düzenlendi.

​​​​​​​Let's do it Türkiye grubunun koordinesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, AK Parti Gençlik Kolları, otizmli bireyler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla çevre temizliğine dikkati çekmek amıcıyla gerçekleştirilen etkinlik, Bahçeşehir Kent Ormanında başladı.

Orman içerisinde yürüyerek belli bir noktada buluşan grup, güzergah boyunca bulunan çöpleri topladı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.



Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, "Başka bir gezegen yok. Bugün biz de gönüllü gençlerimizle Bahçeşehir Kent Ormanına giderek oradaki çöpleri temizledik. Sadece bugün değil, her gün lütfen çevremizi temiz tutalım." ifadeleri kullanıldı.



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