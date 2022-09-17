Düzce'de "Çocuk Üniversitesi"ne yeni dönem başvurular 19 Eylül'de başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de "Çocuk Üniversitesi"ne yeni dönem başvurular 19 Eylül'de başlayacak

AA

Düzce'de "Çocuk Üniversitesi"ne yeni dönem başvurular 19 Eylül'de başlayacak

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, yeni dönemde "Çocuk Üniversitesi" ismiyle çocukların hizmetinde olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Kulübü, "Çocuk Üniversitesi" adıyla eğitimlerini sürdürecek.

Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yanı sıra derslerine de katkı sağlaması hedeflenen Çocuk Üniversitesi, yeni dönemde 7-14 yaş grubunda 28, 5-6 yaş grubunda ise 8 branşla 3 Ekim'de ders başı yapacak.

Haftanın 6 günü hizmet verecek Çocuk Üniversitesinde robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, görsel sanatlar, tasarım, karikatür, ahşap tasarımı, matematik, dini değerler eğitimi, akıl oyunları, etkili okuma ve düşünme becerileri, eğitici drama, ritim, klarnet, gitar, piyano, minik şefler mutfağı, cimnastik, bale gibi atölyeler açılacak.

Çocuk Üniversitesine yeni dönem başvurular ise 19 Eylül'den itibaren alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de huzurevi sakinleri tabiat yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Düzce'de huzurevi sakinleri tabiat yürüyüşü yaptı
Düzce'de gönüllüler çevre temizliğine karşı farkındalık oluşturmak için çöp topladı
YEREL HABERLER Düzce'de gönüllüler çevre temizliğine karşı ...
Yurt bahçesinde sebze yetiştiren yabancı öğrenciler toprağa dokunmanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Yurt bahçesinde sebze yetiştiren yabancı öğrenciler ...
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, ...
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi ağır ...
Akçakoca'da balıkçılar, 250 ton palamut avladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da balıkçılar, 250 ton palamut avladı
Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi
YEREL HABERLER Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki ...
Düzce'de "okul müdürünün kendisine ait tuvalet yaptırdığı" iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi
YEREL HABERLER Düzce'de "okul müdürünün kendisine ait tuvalet ...
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünden "okul müdürünün kendisine ait tuvalet yaptırdığı" iddiasıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünden "okul müdürünün ...
Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü ...
"İyilik yolu"nda şehit düşen Kızılay personelinin acısı tazeliğini koruyor
YEREL HABERLER "İyilik yolu"nda şehit düşen Kızılay personelinin ...
Alkollü sürücü, polis aracına binmemek için bayılma numarası yaptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, polis aracına binmemek için bayılma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.