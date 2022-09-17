Düzce'de "Çocuk Üniversitesi"ne yeni dönem başvurular 19 Eylül'de başlayacak

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, yeni dönemde "Çocuk Üniversitesi" ismiyle çocukların hizmetinde olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Kulübü, "Çocuk Üniversitesi" adıyla eğitimlerini sürdürecek.



Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yanı sıra derslerine de katkı sağlaması hedeflenen Çocuk Üniversitesi, yeni dönemde 7-14 yaş grubunda 28, 5-6 yaş grubunda ise 8 branşla 3 Ekim'de ders başı yapacak.



Haftanın 6 günü hizmet verecek Çocuk Üniversitesinde robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, görsel sanatlar, tasarım, karikatür, ahşap tasarımı, matematik, dini değerler eğitimi, akıl oyunları, etkili okuma ve düşünme becerileri, eğitici drama, ritim, klarnet, gitar, piyano, minik şefler mutfağı, cimnastik, bale gibi atölyeler açılacak.



Çocuk Üniversitesine yeni dönem başvurular ise 19 Eylül'den itibaren alınacak.



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